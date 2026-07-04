Calciomercato | Gila, l'Atalanta aveva un'intesa con la Lazio: il retroscena

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RASSEGNA STAMPA - Mario Gila è a un passo dal Milan. Dopo essere stato molto vicino al Napoli, il difensore spagnolo ha trovato un accordo con i rossoneri, che hanno offerto un contratto quinquennale da 4.5 milioni di euro a stagione. Il Diavolo ne ha fatto un obiettivo prioritario e vuole provare a chiudere l'operazione con la Lazio, ma nelle ultime ore anche l'Atalanta si era mossa in maniera importante per il giocatore.

Secondo Il Messaggero, la Dea aveva messo sul piatto 20 milioni di euro e due pedine fuori dal progetto. Oltre al rinnovo del prestito di Daniel Maldini, Giuntoli voleva inserire nell'operazione anche El Bilal Touré, reduce da un prestito al Besiktas. I due club avevano raggiunto una bozza di accordo, ma, come vi abbiamo raccontato, Bergamo non è una destinazione gradita a Gila, che ora spinge per andare al Milan.