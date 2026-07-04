Calciomercato Lazio | Gill, parla l'agente: "Ci hanno contattato..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Si continua a parlare del futuro di Orlando Gill. Il portiere-eroe del Paraguay ai Mondiali 2026, che gioca attualmente al San Lorenzo in Argentina, è destinato a cambiare squadra in estate. Il suo profilo è stato proposto a diverse squadre anche in Serie A, tra cui la Lazio.

Su questo si è espresso il suo agente Fabian Buston, che ai microfoni di Tuttomercatoweb.com ha confermato diversi interessi provenienti dall'Italia. Di seguito le sue parole: "Vari club ci hanno contattato per conoscere la sua situazione. Ed è vero che dall'Italia è sorto abbastanza interesse da diverse squadre. Valuteremo le offerte. Se gli piacerebbe la Serie A? Certamente".

Allo stesso portale ha parlato anche la società argentina che ha spiegato la situazione: "Abbiamo ricevuto chiamate da vari intermediari e andremo ad analizzare quale sarà la soluzione migliore per il giocatore e per il nostro club. Anche club importanti dall'Inghilterra ci hanno contattato per trattarlo".

Pubblicato 03/07