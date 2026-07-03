Tonelli: "Sarri mi ha cambiato la carriera. Sono passato da essere..."

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Lorenzo Tonelli, ex Napoli, ha rilasciato un'intervista a Cronache di Spogliatoio e parlando della sua carriera da calciatore ha speso parole al miele per Sarri: "Per quasi 10 anni ho vissuto con una tendinopatia che mi ha distrutto: la mattina dopo l'allenamento facevo fatica a camminare. Dopo l'infortunio al crociato non ce la facevo proprio più e così ho chiesto all'Empoli di poter iniziare ad allenare. Li ringrazierà per sempre. Mi vedevo in quella veste già da tempo… Ma il merito è soprattutto di Sarri. Mi ha cambiato la carriera: sono passato da essere un giocatore di Serie C a uno di Serie A. E poi mi ha fatto innamorare di questo lavoro".

Ora, è sulla panchina dell'Empoli in veste di allenatore e sulla sua nuova vita professionale ha detto: "Iniziare ad allenare per me è stata una liberazione. Era da anni che mi vedevo già ad allenare e gli infortuni mi avevano esaurito. L'unico rammarico per me è Napoli: all'apice della mia carriera ci sono arrivato già distrutto. So bene cosa vuol dire doversi rialzare dai momenti difficili e cerco di insegnarlo ai ragazzi".

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