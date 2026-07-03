Brocchi parla con i tifosi: "Senza di voi non è Lazio, non è calcio!"
03.07.2026 12:00 di Elena Bravetti Twitter: @elenabravetti
Fonte: Lalaziosiamonoi.it
TUTTOmercatoWEB.com
© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport
Anche Cristian Brocchi ha voluto far sentire la propria vicinanza ai tifosi della Lazio che hanno partecipato, numerosissimi, alla manifestazione contro la società. L'ex calciatore ha inviato un video-messaggio, parlando direttamente col popolo laziale e dandogli appuntamento allo stadio Olimpico, troppo vuoto da quando la contestazione nei confronti di Lotito si è fatta ancora più forte. Ecco le sue parole:
"Sapete quanto sono legato alla Lazio, spero di rivedervi presto allo Stadio. Senza di voi non è Lazio, non è calcio. Ogni volta che entravo in campo riuscivate a trasmettermi una grande adrenalina".
autore
Giornalista sportiva, appassionata di calcio e tifosa della Lazio, da sempre. Curiosa per natura, determinata per scelta, competitiva ma solo al Fantacalcio. Computer sempre a portata di mano, occhi sul campo. Mi piace raccontare storie che parlano di passione, sogni ed emozioni.