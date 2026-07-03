UFFICIALE - Pedraza è il primo acquisto della Lazio: il comunicato del club - FOTO
03.07.2026 12:26 di Elena Bravetti Twitter: @elenabravetti
Fonte: Lalaziosiamonoi.it
Ufficializzato il primo acquisto della Lazio: Pedraza è un nuovo calciatore biancoceleste. Ecco il comunicato del club, e il post condiviso sui profili social: "La S.S. Lazio annuncia il tesseramento del calciatore Alfonso Pedraza Sag. Il difensore esterno sinistro classe 1996 ha firmato un contratto triennale. L’ex Villarreal sarà immediatamente a disposizione del tecnico Gattuso per l’inizio del ritiro".
Benvenuto, Alfonso #WelcomePedraza#AvantiLazio pic.twitter.com/RmA6ods1cb— S.S.Lazio (@OfficialSSLazio) July 3, 2026
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Giornalista sportiva, appassionata di calcio e tifosa della Lazio, da sempre. Curiosa per natura, determinata per scelta, competitiva ma solo al Fantacalcio. Computer sempre a portata di mano, occhi sul campo. Mi piace raccontare storie che parlano di passione, sogni ed emozioni.