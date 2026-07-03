Lazio, valutato il programma delle amichevoli: no tournée all'estero
RASSEGNA STAMPA - Gattuso è tornato a Formello per discutere di alcune questioni con la società. Un vertice principalmente col ds Fabiani per parlare di mercato e non solo. Sul tavolo, in vista dell’inizio della nuova stagione, anche il calendario della preparazione.
Il ritiro prenderà il via il 13 luglio e anche quest’anno sarà a Formello, ma ci sono da pianificare ancora le amichevoli. L’orientamento della società, si legge sul Corriere dello Sport, è di evitare tournée all'estero. La Lazio dovrebbe disputare tutti test in Italia. Le ipotesi di appuntamenti a Rieti e Frosinone restano in piedi, ma sono da definire gli avversari. Si valuta anche una sfida contro la Reggina, club che Lotito ha recentemente rilevato.
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