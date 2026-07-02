Lazio, Bisignani: "Essere qui è una grande emozione. Questo popolo..."

“Che effetto fa essere qui? Una grandissima emozione. La stessa emozione che avevo a 10 anni e facevo il raccattapalle qui al Flaminio, o la stessa emozione del 2000, quando aspettavamo il risultato di Perugia e noi vincevamo contro la Reggina. E il destino oggi ci porta a parlare della Reggina. Quando avevamo accanto a noi un presidente che oggi voglio ricordare, Sergio Cragnotti”. Sono le prime parole di Luigi Bisignani, presente alla manifestazione dei tifosi della Lazio per sostenere la protesta contro la gestione societaria del presidente Lotito.

Proseguendo il suo discorso, ha aggiunto: “Dobbiamo fare un applauso a un uomo che ci ha fatto sognare e oggi ci guarda dal cielo, Eriksson. Il Tempo ha dato voce a tutti noi, voglio ringraziare il direttore Capezzone”.

“La politica può restare neutrale di fronte a questa situazione? La risposta l'ha data il presidente Rocca. La politica non deve rimanere a guardare. Questo popolo con grande signorilità, che ci contraddistingue, ha portato avanti la protesta e sono stati presi a modello anche dai tifosi del Torino”.

"La Lazio come società è appetibile? Ci potrebbe essere un intrresse? La risposta è semplicissima. Il Frosinone è stato acauistato da un fondo americano. La Lazio è appetibile perchè ha un grande pubblico".

"C'è da chiedere a uno psichiatra perchè si voglia fare il presidente di una squadra di calcio e avere questo pubblico meraviglioso che non lo ama. Oggi è stata presentata la nuova maglia che comunque sia è la maglia della Lazio che dobbiamo applaudire fin da Bologna".



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