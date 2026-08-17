Lazio - Mantova, prima in panchina da incubo: le pagelle dei quotidiani per Gattuso
17.08.2026 09:45 di Michele Cerrotta Twitter: @@cerrottamichele
RASSEGNA STAMPA - Inizia come peggio non poteva l’avventura di Gennaro Gattuso sulla panchina della Lazio. Pesantissima l’eliminazione dalla Coppa Italia per i biancocelesti, che escono tra le mura dell’Olimpico contro il Mantova arrivato lo scorso anno nono in Serie B. Voti bassi per il tecnico biancoceleste, che non convince i quotidiani.
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Romano, classe 1994. Già da bambino sognavo di essere un giornalista, dal 2021 ho fatto della mia passione un lavoro. Dove è la Lazio ci sono anch’io.