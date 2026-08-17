Lazio - Mantova, tanti errori imperdonabili: le pagelle dei quotidiani inchiodano Cancellieri
17.08.2026 08:45 di Michele Cerrotta Twitter: @@cerrottamichele
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RASSEGNA STAMPA - C’è inevitabilmente il nome di Matteo Cancellieri nel gruppo dei peggiori in campo della gara tra Lazio e Mantova. I biancocelesti abbandonano la Coppa Italia e tanta responsabilità si poggia sulle spalle di un attacco che non è riuscito a concretizzare nessuna occasione creata. Non perdonano allora i quotidiani: pioggia di 4, più un 4.5 e un 5 per l’ex Verona.
CORRIERE DELLO SPORT - Cancellieri 4
LA GAZZETTA DELLO SPORT - Cancellieri 4
IL MESSAGGERO - Cancellieri 4
CORRIERE DELLA SERA - Cancellieri 4.5
TUTTOSPORT - Cancellieri 5
IL TEMPO - Cancellieri 4
autore
Romano, classe 1994. Già da bambino sognavo di essere un giornalista, dal 2021 ho fatto della mia passione un lavoro. Dove è la Lazio ci sono anch’io.