Calciomercato | Icardi prende tempo ma la Lazio rimane un’opzione: i dettagli

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RASSEGNA STAMPA - Un’opzione complicata, ma non ancora tramontata. La suggestione Mauro Icardi rimane un’ipotesi estremamente complessa per la Lazio, ma dall’argentino per ora non sono arrivati rifiuti nei confronti dell’ipotesi di arrivare a Formello.

L’Italia rimane nella mente e nei desideri di Icardi, come del resto però anche le coppe europee e ingaggi importanti. Come riporta l’edizione odierna del Corriere dello Sport per convincere l’argentino Lotito sarebbe disposto ad arrivare a un contratto da 3 milioni a stagione.

Una cifra importante, lontana dalle odierne medie della Lazio, ma che sarebbe resa più agevole dall’arrivo a parametro zero di Icardi, che non si porterebbe dietro spese per il cartellino. L’argentino prende tempo e i biancocelesti percorrono anche altre strade, ma la pista che porta all’ex Inter non è ancora tramontata.