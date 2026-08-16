Lazio, Zaccagni a LSC: "Siamo carichi. Io sono in un buon momento"

16.08.2026 20:30 di  Andrea Castellano  Twitter:    vedi letture
Lazio, Zaccagni a LSC: "Siamo carichi. Io sono in un buon momento"

Prima della gara di Coppa Italia contro il Mantova, il capitano della Lazio Mattia Zaccagni è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Channel. Di seguito le sue parole.

"Siamo carichi di iniziare la stagione, con un nuovo mister e nuove energie. Abbiamo iniziato con delle amichevoli interpretandole nel modo giusto come fossero ufficiali. Siamo pronti e felici di iniziare, cercando di dare più soddisfazioni possibili ai nostri tifosi. Io sono in un buonissimo momento, sono contento, ho fatto un'ottima preparzione e sono contento. Sta aumentando il mio stato fisico, sono carico. Frattesi? Il pianeta Lazio lo conosceva già, è un bravissimo ragazzo, si è ambientato in pochi minuti perché questo è un gruppo sano e si vede che stiamo bene insieme. Lui l'ha percepito subito".

Andrea Castellano
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Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.