Lazio, esordio stagionale: con quale maglia giocherà? - FOTO
16.08.2026 19:30 di Niccolò Di Leo Twitter: @@niccolodileo_
Alle 21.15 la Lazio farà il suo esordio stagionale contro il Mantova nella partita valida per i trentaduesimi di finale di Coppa Italia. Inizierà allo Stadio Olimpico la nuova avventura della squadra di Gennaro Gattuso che, per l'occasione, si vestirà di biancoceleste. Come mostrano le immagini dallo spoigliatoio (pubblicate dalla società sui suoi canali social) la Lazio scenderà in campo con la maglia 'Home'.
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Roma, 2000. Redattore per lalaziosiamonoi.it. Speaker, addetto social e redattore per Radio Laziale. Redattore per Lottomatica.sport, Planetwin365.news, Goldbetlive.it e Calcio.com.