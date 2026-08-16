Calciomercato Lazio | Incontro per Pinamonti: si cerca l'intesa. E Icardi...

16.08.2026 18:00 di  Simone Locusta   vedi letture
Calciomercato Lazio | Incontro per Pinamonti: si cerca l'intesa. E Icardi...
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CALCIOMERCATO LAZIO - Dopo l'arrivo di Frattesi, la Lazio è concentrata sull'attacco. Gattuso ha richiesto espressamente in più occasioni la necessità di rinforzare il reparto offensivo con un centravanti funzionale al suo gioco.

La Lazio preme sull'acceleratore: secondo quanto riportato da Valerio Marcangeli, ci sarebbe stato un incontro tra il club biancoceleste e Giuseppe Riso, agente di Andrea Pinamonti. Le parti sono a lavoro per trovare la formula giusta in virtù della poca disponibilità economica della Lazio.

I prossimi giorni saranno decisivi, ma non c'è solo Pinamonti sul taccuino della società. Infatti, non va messa in secondo piano la pista che porterebbe a Mauro Icardi, ancora in lizza per diventare il nuovo centravanti della Lazio.

Simone Locusta
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Simone Locusta
Roma, classe 1999. Laureato in Media, Comunicazione Digitale e Giornalismo. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.