Calciomercato Lazio | Incontro per Pinamonti: si cerca l'intesa. E Icardi...
CALCIOMERCATO LAZIO - Dopo l'arrivo di Frattesi, la Lazio è concentrata sull'attacco. Gattuso ha richiesto espressamente in più occasioni la necessità di rinforzare il reparto offensivo con un centravanti funzionale al suo gioco.
La Lazio preme sull'acceleratore: secondo quanto riportato da Valerio Marcangeli, ci sarebbe stato un incontro tra il club biancoceleste e Giuseppe Riso, agente di Andrea Pinamonti. Le parti sono a lavoro per trovare la formula giusta in virtù della poca disponibilità economica della Lazio.
I prossimi giorni saranno decisivi, ma non c'è solo Pinamonti sul taccuino della società. Infatti, non va messa in secondo piano la pista che porterebbe a Mauro Icardi, ancora in lizza per diventare il nuovo centravanti della Lazio.