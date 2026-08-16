Calciomercato Lazio | Gimenez verso il Porto. Farioli: "Leggo tante cose..."

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Santiago Gimenez si allontana dal Milan e anche dalla possibilità di unirsi alla Lazio. Il messicano sembra essere sempre più vicino al Porto di Farioli, come riportano le ultime indiscrezioni di mercato. A riguardo si è espresso lo stesso tecnico italiano che ha parlato del centravanti rossonero e non solo. Di seguito le sue parole.

"Non si parla soltanto di Santiago Giménez, che è un giocatore del Milan. Ogni giorno leggo sui giornali molte notizie, indiscrezioni e commenti che non sempre corrispondono alla verità. Fa parte del mercato. Tutti hanno un ruolo: gli allenatori, i giocatori, i dirigenti, gli agenti e i club. Spuntano sempre nuovi dettagli, ma non tutti corrispondono alla verità".