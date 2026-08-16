Coppa Italia, non solo la Lazio: ecco tutte le sfide in programma oggi

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

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Dopo le sfide che si sono giocate venerdì e quelle di ieri, prosegue oggi il turno di Coppa Italia con altri match in programma. Non solo Lazio-Mantova, con cui si concluderà la giornata: si partirà alle 18.00 con Frosinone-Juve Stabia. Mezz'ora più tardi arriverà il fischio d'inizio di Genoa-Ascoli. Sia il Frosinone che l'Ascoli sono state affrontate dai biancocelesti nelle amichevoli pre-campionato, concluse entrambe con la vittoria di Zaccagni e compagni.

Alle 20.45, poi, sarà il turno di Verona-Entella, "antipasto" di Lazio-Mantova, in programma alle 21.15. I trentaduesimi della competizione si chiuderanno con le sfide di domani, lunedì 17 agosto. Ce ne saranno altre 4, inclusa Palermo-Lecce, con cui terminerà questa prima parentesi di Coppa.