Immobile, l’appello di Piccari: “La Lazio gli dedichi una giornata all’Olimpico”

Ampio spazio dedicato al ritiro di Ciro Immobile. Anche il direttore di TMW Radio Marco Piccari si concentra sull’ex capitano della Lazio, lanciando poi un appello al club biancoceleste, tramite il suo editoriale Il due di Piccari su Tuttomercatoweb. Di seguito un estratto: “Ieri ero partito con l’idea di fare il punto sugli acquisti portati a termine dalle squadre che potrebbero scaldare il cuore dei tifosi e, mentre buttavo giù la lista dei nomi, è arrivata la notizia del ritiro dal mondo del calcio di Ciro Immobile. A quel punto, un brivido è arrivato al cuore e ho deciso di dedicare a lui l’inizio della rubrica”.

Dopo aver ripercorso le prime tappe della carriera di Immobile il discorso si sposta sugli anni alla Lazio, “dove si è consacrato Re dei bomber fino a diventare il miglior marcatore della storia del club biancoceleste, conquistando il cuore dei tifosi. Quante maglie con il numero 17 indossate da adulti e, soprattutto, da bambini che ancora oggi lo ricordano. Capitano e bomber della Lazio, mettendo dietro anche attaccanti tecnicamente più dotati”.

“Un vanto per la Lazio e sarebbe bello dedicargli, in questa stagione, una giornata particolare all’Olimpico, tutta per lui, mettendo da parte le battaglie interne. Una richiesta che faccio a tutti dell’ambiente Lazio. Immobile andrebbe festeggiato con la maglia della Lazio, perché con quei colori è diventato imperatore dei 9”.