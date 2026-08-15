Buon ferragosto laziali! I più sentiti auguri dalla redazione de Lalaziosiamonoi.it

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Oggi è 15 agosto e manca appena un giorno all'inizio della nuova stagione. La Lazio scenderà in campo infatti domani sera alle 21.15 contro il Mantova in Coppa Italia, dopodiché inizierà ufficialmente il campionato lunedì 24 agosto a Bologna. Non è stata un'estate semplice, conseguenza diretta di un anno più che complicato, ma il 15 agosto è anche una giornata di festa da godersi a fondo prima di riprendere con i ritmi quotidiani. Nella speranza, quindi, che sia una giornata serena noi de lalaziosiamonoi.it vi auguriamo un buon Ferragosto e un felice inizio di stagione, seppur nelle difficoltà.