Lazio, Frattesi tra il passato e il presente: "Finalmente qui!" - VIDEO
14.08.2026 22:47 di Niccolò Di Leo Twitter: @@niccolodileo_
"Finalmente qui!". Questo è il commento di Davide Frattesi nel video pubblicato dalla Lazio sui propri canali social. Due parole al termine di un breve tuffo nel passato, in cui l'ex centrocampista ha ripercorso gli anni passati nel settore giovanile biancoceleste. Quando sognava solamente di poter diventare un calciatore della Lazio. Finalmente Frattesi ce l'ha fatta. Finalmente indossa quella maglia a cui tanto ambiva. Un cerchi che si chiude. Finalmente qui.
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Roma, 2000. Redattore per lalaziosiamonoi.it. Speaker, addetto social e redattore per Radio Laziale. Redattore per Lottomatica.sport, Planetwin365.news, Goldbetlive.it e Calcio.com.