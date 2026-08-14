Roma, rogo di sterpaglie vicino ai binari: circolazione ferroviaria bloccata

Il traffico ferroviario su una delle direttrici di collegamento strategiche della periferia romana ha subito pesanti ripercussioni a causa di un incendio divampato nel primo pomeriggio. A partire dalle ore 13:50, la circolazione è stata infatti temporaneamente interrotta per consentire le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza a ridosso della linea ferroviaria che collega Ponte Galeria a Fiumicino.

Le fiamme hanno aggredito e bruciato la fitta vegetazione spontanea presente nelle immediate vicinanze della sede ferroviaria, concentrandosi in particolare nell'area di via Gaetano Rosselli Lorenzini, a breve distanza dal polo fieristico della Capitale. La vicinanza del fronte del fuoco ai binari ha imposto lo stop immediato dei convogli in transito per ragioni di incolumità pubblica, mobilitando tempestivamente le squadre dei Vigili del Fuoco per domare il rogo.

Sul fronte dei collegamenti, Trenitalia ha prontamente informato i viaggiatori attraverso i canali ufficiali in merito ai disagi causati dall'interruzione temporanea. L'azienda ha comunicato che i treni regionali in transito sulla linea possono registrare maggiori tempi di percorrenza con ritardi stimati fino a venti minuti, oltre a subire provvedimenti di limitazione del percorso o cancellazioni dirette per riprogrammare la mobilità ferroviaria.

I tecnici e le squadre di manutenzione restano operativi sul posto per verificare le condizioni dell'infrastruttura e ripristinare la piena regolarità della circolazione non appena ultimate le operazioni di bonifica dell'area interessata dalle fiamme.