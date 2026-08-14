Lazio, Gattuso su Frattesi: "Ci aiuterà tanto, con noi può fare bene"

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Davide Frattesi è in arrivo. Presto il centrocampista lascerà l'Inter e sarà un nuovo giocatore della Lazio. Proprio di lui ha parlato il tecnico biancoceleste Gennaro Gattuso, intervistato da SportMediaset. Di seguito le sue parole: “Davide (Frattesi, ndr.) è un giocatore che ho avuto, che secondo me può fare bene con noi. Ha caratteristiche ben precise, poi io faccio l’allenatore e non il contabile e spero che arrivi. Dopo vedremo, se arriva o no poi parleremo. Sicuramente è un giocatore che ci può dare una grandissima mano”.