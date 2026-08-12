Calciomercato Lazio, fatta per Frattesi: i dettagli dell'operazione

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CALCIOMERCATO LAZIO - Davide Frattesi è prossimo a diventare un nuovo giocatore della Lazio. In mattinata i biancocelesti avrebbero inviato una nuova offerta all'Inter e, nel giro di poche ore - stando a quanto appreso dalla nostra redazione - è stato definito l'accordo per il trasferimento del centrocampista. Le parti starebbero procedendo con lo scambio di documenti che porterà poi alla firma e infine, all'ufficialità. La formula sarebbe quella di un prestito oneroso con obbligo di riscatto condizionato dal valore di 15 milioni di euro.

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