Calciomercato Lazio, ultimi giorni decisivi: prima le cessioni, poi i colpi

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RASSEGNA STAMPA - Prima si vende, poi si torna all’attacco. La Lazio aspetta l’offerta dell’Atalanta per Alessio Romagnoli, che ha non ha ancora deciso ma sarebbe favorevole alla destinazione, soprattutto per la possibilità di ritrovare Maurizio Sarri, il suo mentore. Avrebbe preferito l’Al-Sadd, che gli garantiva 20 milioni in tre anni, ma la proposta dell’Atalanta lo convince dal punto di vista sportivo.

Romagnoli potrebbe però non essere l’unica uscita. La Lazio sta valutando la cessione di Ratkov e cerca acquirenti anche per Nuno Tavares, Pellegrini e Cancellieri. L’obiettivo è fare spazio e soprattutto cassa prima di tornare sul mercato per i due rinforzi richiesti da Gennaro Gattuso: uno in attacco e uno in difesa.

Le difficoltà incontrate finora non preoccupano Formello. Diversi obiettivi sono sfumati o hanno detto no, da Ivanovic a Markmann, passando per Sergi Dominguez e Asp, ma, spiega il Corriere della Sera, la società è convinta che aspettare possa essere la strategia giusta. Negli ultimi giorni di mercato, infatti, alcuni prezzi potrebbero scendere e aprire nuove opportunità.

La sintonia con Gattuso resta totale e il confronto con la società è continuo e trasparente. "Abbiamo pochi soldi, prendiamoci tempo per spenderli bene e sbagliare il meno possibile", aveva detto il tecnico alla presentazione. La linea è rimasta la stessa: pazienza, attenzione e interventi mirati.