Calciomercato Lazio | Su Frattesi c'è anche un club inglese: la situazione

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CALCIOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA - La Lazio nella serata di ieri ha avviato i contatti con l'Inter per il trasferimento di Davide Frattesi. Il centrocampista classe 1999 non rientra nei progetti dei nerazzurri che, anzi, vorrebbero cederlo per potersi fiondare su Curtis Jones del Liverpool. Pupillo da 6 mesi della dirigenza nerazzurra.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, però, non ci sarebbe solo la Lazio sul calciatore. Mentre da Formello approfondiscono e approfondiranno nella giornata di oggi il dialogo con i nerazzurri (nella speranza di chiudere sulla base del prestito con diritto di riscatto) dall'Inghilterra c'è chi guarda interessanto e nelle prossime ore potrebbe farsi avanti.

NEWCASTLE UNITED - Tra i club interessati a Frattesi, infatti, ci sarebbe anche il Newcastle United. I Magpies devono urgentemente aggiungere pedine al centrocampo di Eddie Howe, dopo aver venduto Bruno Guimaraes e Sandro Tonali per 195,5 milioni di euro, ai quali si aggiungono anche i 70 incassati per Antony Gordon.