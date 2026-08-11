Lazio-Flaminio, il parere della Soprintendenza e le prescrizioni: il comunicato della Giunta
Con una nota diramata tramite i canali ufficiali del club, la Lazio ha reso noto, già qualche ora fa, l'esito del parere della Soprintendenza relativo al progetto per lo Stadio Flaminio. Adesso, invece, è stato comunicato sul sito ufficiale del Comune di Roma quello della Giunta Capitolina. Eccolo di seguito:
"Nel corso delle conferenza di servizi preliminare sul progetto dello Stadio Flaminio è arrivato il parere dalla Soprintendenza. Si tratta di un passaggio importante nel percorso portato avanti in questi mesi dall’Amministrazione capitolina con tutti i soggetti coinvolti.
Le prescrizioni indicate, così come quelle relative alla mobilità e agli altri aspetti emersi nel corso della conferenza, dovranno essere oggetto di valutazione e recepite nel prosieguo progettuale.
L’obiettivo resta sempre quello di garantire il recupero e la valorizzazione del Flaminio nel pieno rispetto del suo valore storico e architettonico. L'iter amministrativo proseguirà in costante interlocuzione con tutte le istituzioni competenti".