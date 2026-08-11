Lazio-Flaminio, il parere della Soprintendenza e le prescrizioni: il comunicato della Giunta

11.08.2026 18:45 di  Elena Bravetti  Twitter:    vedi letture
Fonte: Lalaziosiamonoi.it
Lazio-Flaminio, il parere della Soprintendenza e le prescrizioni: il comunicato della Giunta

Con una nota diramata tramite i canali ufficiali del club, la Lazio ha reso noto, già qualche ora fa, l'esito del parere della Soprintendenza relativo al progetto per lo Stadio Flaminio. Adesso, invece, è stato comunicato sul sito ufficiale del Comune di Roma quello della Giunta Capitolina. Eccolo di seguito:

"Nel corso delle conferenza di servizi preliminare sul progetto dello Stadio Flaminio è arrivato il parere dalla Soprintendenza. Si tratta di un passaggio importante nel percorso portato avanti in questi mesi dall’Amministrazione capitolina con tutti i soggetti coinvolti.  

Le prescrizioni indicate, così come quelle relative alla mobilità e agli altri aspetti emersi nel corso della conferenza, dovranno essere oggetto di valutazione e recepite nel prosieguo progettuale.   

L’obiettivo resta sempre quello di garantire il recupero e la valorizzazione del Flaminio nel pieno rispetto del suo valore storico e architettonico. L'iter amministrativo proseguirà in costante interlocuzione con tutte le istituzioni competenti".

Elena Bravetti
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Elena Bravetti
Giornalista sportiva, appassionata di calcio e tifosa della Lazio, da sempre. Curiosa per natura, determinata per scelta, competitiva ma solo al Fantacalcio. Computer sempre a portata di mano, occhi sul campo. Mi piace raccontare storie che parlano di passione, sogni ed emozioni.