Calciomercato Lazio | Fabrizio Romano: "Il Porto inizia la trattativa per Gimenez"

Fonte: Francesco Montano - Lalaziosiamonoi.it

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Sono ore frenetiche per il futuro di Santi Gimenez e tra le pretendenti del centravanti è spuntato fuori il nome del Porto. Come riportato da Fabrizio Romano, infatti, il club portoghese ha ufficialmente iniziato le trattative con il Milan per provare ad ingaggiare l'attaccante messicano, che sembrerebbe gradire la nuova destinazione. Contatti anche con il suo entourage per definire tutti i dettagli del contratto, in attesa dell'intesa definitiva tra le due società.

Gimenez è uno degli obiettivi principali per l'attacco della Lazio, ma resta un'operazione complicata e difficile da sbloccare perché il giocatore non è convinto della scelta e il club biancoceleste, attualmente, non è riuscito a trovare un accordo con il Milan, restìo ad aprire a un prestito con diritto di riscatto.