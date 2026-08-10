Mantova, sconfitta in amichevole: vince il Carpi. Ora la Lazio

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© foto di Federico Serra

È terminato il giro delle amichevoli anche per il Mantova, prossima avversaria della Lazio ai trentaduesimi di Coppa Italia. La squadra di Modesto ha perso al Martelli contro il Carpi per 0-1: decisivo il gol di Tcheuna, subentrato nel secondo tempo. La rete ha consegnato alla formazione di Cassani la 16esima edizione del Memorial Cappelletti. Tra una settimana, il 16 agosto, la sfida ai biancocelesti di Gattuso.