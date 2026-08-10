Lazio, Marusic: "Per me l'obiettivo deve essere sempre l'Europa"

Al termine dell'amichevole contro il Frosinone, il difensore della Lazio Adam Marusic è intervenuto in conferenza stampa. Di seguito le sue parole: "Abbiamo fatto una preparazione particolare, abbiamo lavorato bene per un mese. Le gambe sono un po' pesanti ma stiamo bene, ora inizia la Coppa Italia e ci faremo trovare pronti per le prime partite. Adesso giochiamo diversamente rispetto all'anno scorso, Gattuso ha altre idee rispetto a Sarri. Con lui sono più offensivo, il mister mi chiede cose diverse. Tutti hanno giocato una partita seria oggi e dobbiamo continuare così".

"Il cambio modulo e la difesa a tre? È passato tanto tempo (ride, ndr.), ma mi piace fare il quinto. Sono pronto, dipende dal mister. A lui piace cambiare durante la partita, non giochiamo solo un modulo ma anche a tre in difesa, è importante perché ci sono tante partite. Le amichevoli di questo livello? Questa è una decisione del mister e della società, penso che tutti i giocatori vogliono giocare partite con avversari più forti. A me dispiace perché abbiamo avuto queste partite, potevamo anche affrontare squadre più forti. Ma dobbiamo accettarlo".

"Stiamo lavorando tanto tatticamente, il mister può cambiare e noi dobbiamo sapere cosa fare. Gattuso mi piace tanto come uomo, gli piace lavoro e vuole sempre il massimo da noi. Solo così si possono fare risultati. Il mercato? Guardiamo ai giocatori che abbiamo qui con noi, poi se prendono qualcuno per atiuare la squadra ad alzare il livello. Pensiamo a chi abbiamo e facciamo trovare pronti".

"Obiettivo? Non ne abbiamo parlato, la Lazio ha da sempre obiettivi alti. Ognuno di noi deve pensare sempre ad andare in Europa. Ho pensato a questo ogni anno da quando sono qui e così rimarrà. Il divieto di trasferta per i tifosi? Non so se è ufficiale, non voglio ancora parlarne".

Pubblicato il 9/08