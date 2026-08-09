IL TABELLINO di Frosinone - Lazio 1-2

09.08.2026 22:41 di  Martina Barnabei  Twitter:    vedi letture
IL TABELLINO di Frosinone - Lazio 1-2

Amichevole Pre-Season 

Domenica 9 agosto 2026, ore 20:45

Stadio Benito Stirpe, Frosinone

FROSINONE-LAZIO 1-2

Marcatori: 12' Calò (F), 22', 90' rig. Zaccagni (L)

FROSINONE (4-3-3): Palmisani, Calvani (59' Cittadini), Amey (46' A. Oyono), Koutsoupias (59' Hasa), Raimondo, Calò (73' F. Gelli), Cichella (59' El Azzouzi), Kvernadze (59' Zerbin), Fini (73' J. Oyono), Bracaglia (73' Corrado), Monterisi (59' Akpoguma).

A disp.: Desplanches, Pisseri, Kone, J. Gelli, Ghedjemis.  

All.: Massimiliano Alvini

LAZIO (4-3-3): Mandas; Doekhi, Rovella, Dele-Bashiru (84' Belahyane), Zaccagni, Dia (67' Ratkov), Cancellieri (67' Noslin), Pedraza (79' Lazzari), Taylor (79' Romagnoli), Provstgaard, Marusic (67' Floriani M.).

A disp.: Motta, Renzetti, Sana Fernandes, Galassi, R. Bordon, Serra, Farcomeni.

All.: Gennaro Gattuso

Arbitro: Domenico Mirabella; Assistenti: Orazio Nicodemo - Gabriele Federico ; IV ufficiale: Giosuè Ambrosino

NOTE. Ammoniti: 34' Bracaglia (F), 53' A. Oyono (F), 57' Cancellieri (L), 68' Akpoguma (F), 70' Floriani M. (L), 90'+1' Cittadini (F)

Recupero: 2' pt, 5' s.t.

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