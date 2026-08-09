IL TABELLINO di Frosinone - Lazio 1-2
Amichevole Pre-Season
Domenica 9 agosto 2026, ore 20:45
Stadio Benito Stirpe, Frosinone
FROSINONE-LAZIO 1-2
Marcatori: 12' Calò (F), 22', 90' rig. Zaccagni (L)
FROSINONE (4-3-3): Palmisani, Calvani (59' Cittadini), Amey (46' A. Oyono), Koutsoupias (59' Hasa), Raimondo, Calò (73' F. Gelli), Cichella (59' El Azzouzi), Kvernadze (59' Zerbin), Fini (73' J. Oyono), Bracaglia (73' Corrado), Monterisi (59' Akpoguma).
A disp.: Desplanches, Pisseri, Kone, J. Gelli, Ghedjemis.
All.: Massimiliano Alvini
LAZIO (4-3-3): Mandas; Doekhi, Rovella, Dele-Bashiru (84' Belahyane), Zaccagni, Dia (67' Ratkov), Cancellieri (67' Noslin), Pedraza (79' Lazzari), Taylor (79' Romagnoli), Provstgaard, Marusic (67' Floriani M.).
A disp.: Motta, Renzetti, Sana Fernandes, Galassi, R. Bordon, Serra, Farcomeni.
All.: Gennaro Gattuso
Arbitro: Domenico Mirabella; Assistenti: Orazio Nicodemo - Gabriele Federico ; IV ufficiale: Giosuè Ambrosino
NOTE. Ammoniti: 34' Bracaglia (F), 53' A. Oyono (F), 57' Cancellieri (L), 68' Akpoguma (F), 70' Floriani M. (L), 90'+1' Cittadini (F)
Recupero: 2' pt, 5' s.t.