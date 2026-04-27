IL TABELLINO di Lazio - Udinese 3-3

27.04.2026 22:43 di  Martina Barnabei  Twitter:    vedi letture
IL TABELLINO di Lazio - Udinese 3-3

Serie A Enilive | 34ª giornata

Lunedì 27 aprile 2026, ore 20:45

Stadio Olimpico, Roma

LAZIO - UDINESE 3-3

Marcatori: 18` Ehizibue (U), 50` Pellegrini (L), 80` Pedro (L),  86' - 93' Atta (U), 94' Maldini (L)

LAZIO (4-3-3): Motta; Lazzari, Romagnoli, Provstgaard, Pellegrini (83' Tavares); Basic, Patric, Taylor (46` Dele-Bashiru); Cancellieri (65` Isaksen), Dia (46` Pedro), Noslin (76` Maldini).

A disp.: Pannozzo, Giacomone, Rovella, Ratkov, Belahyane, Hysaj, Przyborek, Marusic.

All.: Maurizio Sarri

UDINESE (3-5-2): Okoye; Kristensen, Kabasele (82` Zarraga), Solet; Ehizibue, Piotrowski (65` Miller), Atta, Kamara (82` Arizala); Zaniolo, Ekkelenkamp (69` Buksa); Gueye (82` Bayo).

A disp.: Nunziante, Sava, Padelli, Mlacic, Camara, Vinciati.

All.: Kosta Runjaic

Arbitro: Kevin Bonacina (sez. Bergamo); Assistenti: Palermo - Zanellati; IV Ufficiale: Marchetti; V.A.R.: Camplone; A.V.A.R.: Maggioni

NOTEAmmoniti: 41` Cancellieri (L), 57` Pellegrini (L)

Recupero: 1` pt; 4' s.t.

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOME PAGE