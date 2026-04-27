IL TABELLINO di Lazio - Udinese 3-3
Serie A Enilive | 34ª giornata
Lunedì 27 aprile 2026, ore 20:45
Stadio Olimpico, Roma
LAZIO - UDINESE 3-3
Marcatori: 18` Ehizibue (U), 50` Pellegrini (L), 80` Pedro (L), 86' - 93' Atta (U), 94' Maldini (L)
LAZIO (4-3-3): Motta; Lazzari, Romagnoli, Provstgaard, Pellegrini (83' Tavares); Basic, Patric, Taylor (46` Dele-Bashiru); Cancellieri (65` Isaksen), Dia (46` Pedro), Noslin (76` Maldini).
A disp.: Pannozzo, Giacomone, Rovella, Ratkov, Belahyane, Hysaj, Przyborek, Marusic.
All.: Maurizio Sarri
UDINESE (3-5-2): Okoye; Kristensen, Kabasele (82` Zarraga), Solet; Ehizibue, Piotrowski (65` Miller), Atta, Kamara (82` Arizala); Zaniolo, Ekkelenkamp (69` Buksa); Gueye (82` Bayo).
A disp.: Nunziante, Sava, Padelli, Mlacic, Camara, Vinciati.
All.: Kosta Runjaic
Arbitro: Kevin Bonacina (sez. Bergamo); Assistenti: Palermo - Zanellati; IV Ufficiale: Marchetti; V.A.R.: Camplone; A.V.A.R.: Maggioni
NOTE. Ammoniti: 41` Cancellieri (L), 57` Pellegrini (L)
Recupero: 1` pt; 4' s.t.