Lazio, pronti due ritorni clamorosi: Lotito chiama Peruzzi e De Martino

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© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Potrebbe essere tempo di ritorni in casa Lazio. Quantomeno Lotito ci sta provando. Secondo quanto raccolto in esclusiva dalla nostra redazione, infatti, il presidente biancoceleste avrebbe avviato i primi contatti per riportare a Formello sia Angelo Peruzzi, ex club manager dal 2016 al 2021, sia Stefano De Martino, responsabile della comunicazione del club dal 2008 al 2021.

PERUZZI - La separazione nel 2021 con Angelo Peruzzi non era avvenuta nel migliore dei modi. In concomitanza con l'inizio dell'era Sarri, l'ex club manager aveva rassegnato le proprie dimissioni per la poca libertà di movimento che gli era stata concessa negli ultimi anni. A distanza di un lustro, però, le possibilità di un suo ritorno ci sarebbero. Stando a quanto ci risulta, Peruzzi non avrebbe detto di 'no' alla possibilità di tornare in biancoceleste, ma vorrebbe ricevere delle garanzie da parte di Lotito. Prima di tutto sotto il profilo progettuale, poi dal punto di vista economico e infine vorrebbe esser certo di poter avere quella libertà di manovra che era mancata nella prima esperienza.

DE MARTINO - Per quanto concerne Stefano De Martino, invece, l'ex responsabile della comunicazione avrebbe dato la sua disponibilità, ma starebbe prendendo tempo. Anche per lui sarà importante ottenere la certezza di poter prender parte a un progetto di crescita in cui avere spazi di manovra importanti.