NEWS | Medjugorje, vandalizzata e profanata la statua della Madonna

Una notizia terribile arriva dal sud della Bosnia dove la statua della Madonna di Medjugorje è stata profanata e vandalizzata. La statua è stata imbrattata con vernice nera da qualcuno che, la scorsa notte, ha anche appiccato un incendio all’altare esterno situato dietro al vicina chiesa di Sveti Jakov (San Giacomo)... <<< MEDJUGORJE >>>

autore Jessica Reatini Appassionata di sport ⚽️ | Cuore biancoceleste 🤍💙 | Sempre pronta a vivere nuove sfide jessicareatini