NEWS | Medjugorje, vandalizzata e profanata la statua della Madonna
28.07.2026 16:15 di Jessica Reatini Twitter: @jessicareatini
Una notizia terribile arriva dal sud della Bosnia dove la statua della Madonna di Medjugorje è stata profanata e vandalizzata. La statua è stata imbrattata con vernice nera da qualcuno che, la scorsa notte, ha anche appiccato un incendio all’altare esterno situato dietro al vicina chiesa di Sveti Jakov (San Giacomo)... <<< MEDJUGORJE >>>
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