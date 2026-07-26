"Il governo con chi sta?": Abodi interrogato su Lotito e le multiproprietà

Fonte: Tuttomercatoweb.com

La questione delle multiproprietà è tornata in auge dopo la decisione del patron della Lazio Claudio Lotito di acquistare la Reggina in Serie D e, in conferenza stampa, tornare a chiedere una modifica del regolamento – che prevede entro la fine del 2028 la cessazione di questo istituto – a cui guarda con favore anche Aurelio De Laurentiis proprietario di Napoli

e Bari.

Per questo motivo un deputato del Partito Democratico, Marco Lacarra ha presentato un’interrogazione rivolta al Ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi chiedendo che il governo, di cui fa parte anche Lotito in qualità di senatore, prenda una posizione chiara in merito. "Il governo dica da che parte sta”, chiede Lacarra, che ha depositato "un atto di sindacato ispettivo per chiedere la conferma del divieto di multiproprietà stabilito dall'articolo 16-bis delle Noif, in netto contrasto con l'orientamento reso esplicito il 20 luglio scorso da Claudio Lotito, presidente della Ss Lazio e nuovo proprietario della Reggina".

"Il Consiglio comunale di Bari si è già pronunciato all'unanimità, il sindaco ha scritto alla Federazione: la città ha fatto la sua parte, e lo ha fatto senza divisioni di parte. - prosegue Lacarra come riporta Tuttoreggina.com - Con questo atto chiedo una scelta di campo inequivocabile, a tutela dello sport e della correttezza che deve sempre contraddistinguere le competizioni sportive".