Italia, Oddo: "Su Pirlo ci sono preconcetti. Mi dà fastidio quando..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Massimo Oddo, intervenuto a La Stampa per commentare la possible nomina di Andrea Pirlo come prossimo ct della Nazionale, ha preso le parti dell'ex compagno di squadra con cui ha vinto una Champions e un Mondiale: “Su di lui ci sono preconcetti: mi dà fastidio quando si dice che non ha avuto una buona carriera da allenatore. Con la Juve ha vinto due titoli ed ha centrato la Champions, in Turchia ha portato un club neopromossa al settimo posto, negli Emirati Arabi ha condotto lo United Fc alla prima promozione nella massima serie della sua storia. Non mi sembra un rendimento tanto fallimentare”.

“La nomina di Andrea rientra in una costruzione generale più ampia. È importante che Maldini abbia fatto questa scelta credendo molto in Andrea. Una decisione molto bella perché è stata presa senza cedere ai dubbi dell’opinione pubblica. Nessun calcolo politico da parte di Paolo, ma la voglia di mettersi in gioco”.

"Pesa che la candidatura di Pirlo sia arrivata dopo Guardiola? Non credo proprio che sia un problema. È normale che, prima di individuare l’allenatore più importante d’Italia, si facciano dei colloqui con altri tecnici”.

©️ Articolo redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge.

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOME PAGE