Calciomercato Lazio | Asse con la Fiorentina: due nomi in ballo
24.07.2026 17:30 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
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CALCIOMERCATO LAZIO - Dialoghi aperti tra Lazio e Fiorentina. Come riportato da Alfredo Pedullà, la società biancoceleste sarebbe interessata a due giocatori del club viola. Si tratta di due centrocampisti: Brescianini e Fabbian, profili già visionati e accostati a Formello nei mesi scorsi. La formula per uno dei due sarebbe quella del prestito. Sono entrambi nomi da tenere d'occhio nei prossimi giorni come possibili innesti per la formazione di Gattuso.
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Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.