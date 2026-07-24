WOMEN | Lazio, un nuovo acquisto per Grassadonia: arriva Freeman
24.07.2026 16:15 di Michele Cerrotta Twitter: @@cerrottamichele
Nuovo acquisto in casa Lazio Women. La società biancoceleste ha infatti annunciato l’arrivo di Leah Freeman, portiere classe 2002. Questo il comunicato: “La S.S. Lazio Women 2015 A.R.L. annuncia che Leah Freeman è una nuova calciatrice biancoceleste”.
“Portiere statunitense classe 2002, in patria, dopo le esperienze nelle selezioni dei college degli Oregon Ducks e dei Duke Blue Devils, ha vestito le maglie del Bay FC e del San Diego Wawe disputando la National Women's Soccer League”.
“Nella sua carriera anche una presenza con la nazionale Under 20. Benvenuta Leah!”.
autore
Romano, classe 1994. Già da bambino sognavo di essere un giornalista, dal 2021 ho fatto della mia passione un lavoro. Dove è la Lazio ci sono anch’io.