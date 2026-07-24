Lazio, tanti addii nel settore giovanile: in cinque lasciano Formello

Sono ben cinque i giovani che negli ultimi giorni hanno lasciato la Lazio e il centro sportivo di Formello. Il primo è il classe 2010 Claudio Rizzo, che ha firmato con il Savio per giocare con l'Under 17. Alla Lodigiani, invece, sono finiti Diego D'Aniello e Gabriele Eure Ayan, che disputeranno il prossimo campionato dell'Under 15. Chiudono la lista Gavriel Terracina, centravanti classe 2009 passato al Cagliari, ed Emnauele Margheri, difensore centrale del 2008 che andrà al Monopoli, in Puglia. A riportarlo è Gazzetta Regionale.

autore Andrea Castellano Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale. ICast03