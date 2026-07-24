FORMELLO GIORNO 12 - Termina l’unica seduta di giornata: pomeriggio libero per la Lazio

Fonte: Michele Cerrotta e Andrea Castellano - Lalaziosiamonoi.it

AGGIORNAMENTO ORE 10:05 - Terminata l'unica seduta di giornata, pomeriggio libero per la squadra. Attivazione atletica per la Lazio, poi fase dedicata alla tecnica prima di una partitella a campo ridotto che ha chiuso l'allenamento. Sempre assenti Patric, Cataldi, Isaksen e Furlanetto, a cui si sono aggiunti ancora Gigot e Tavares, ma anche Przyborek e Cancellieri. Presente invece Taylor, ieri rimasto a riposo. Ha iniziato con il gruppo Romagnoli, che poi si è spostato a lavorare a parte in una lunga fase atletica.

AGGIORNAMENTO ORE 09:59 - Prosegue la partitella a campo ridotto agli ordini di Gattuso.

AGGIORNAMENTO ORE 09:54 - Scontro di gioco tra Pedraza e Lazzari, l'italiano ha la peggio e abbandona per qualche istante il campo prima di rientrare senza conseguenze.

AGGIORNAMENTO ORE 09:46 - Si cambia lavoro: squadra alle prese con una partitella a campo ridotto.

AGGIORNAEMNTO ORE 09:41 - Va avanti l'allenamento con le due squdare che si sono scambiate i compiti.

AGGIORNAMENTO ORE 09:31 - Distribuiti i fratini, la squadra inizia una fase di esercitazione a campo ridotto tra gialli e blu in dodici contro undici: i blu regolarmente schierati sono impegnati a gestire la pressione alta dei gialli (a gruppi di quattro) passandosi il pallone nello stretto e provando a segnare in quattro piccole porte ai lati del campo. Lavora a parte impegnato in una fase atletica Romagnoli.

AGGIORNAMENTO ORE 09:26 - Gattuso ordina una pausa per dissetarsi.

AGGIORNAMENTO ORE 09:21 - Prosegue la fase di attivazione, la squadra lavora su alcuni esercizi tecnici con il pallone.

AGGIORNAMENTO ORE 09:16 - Squadra già in campo da qualche minuto, va avanti la fase di attivazione atletica. Sempre assenti Patric, Cataldi, Isaksen e Furlanetto, a cui si aggiungono ancora Gigot e Tavares, ma anche Przyborek e Cancellieri. Presente invece Taylor, ieri rimasto a riposo.

FORMELLO - Nuova giornata di lavoro nel centro sportivo biancoceleste, con una sola seduta in vista per la Lazio, che prosegue nel suo percorso di preparazione estiva in vista del via della stagione programmato per il 16 agosto contro il Mantova in Coppa Italia. La squadra si ritroverà a partire dalle 09:00 in campo per la seduta mattutina, unica di giornata. Occhi puntati su Taylor, ieri assente, e su Tavares e Gigot che sono out ormai da diverse sedute al pari di Patric, Cataldi, Isaksen e Furlanetto mai a disposizione finora.