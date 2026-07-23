Pedraza si presenta a stampa e tifosi: ecco perché ha scelto la Lazio

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© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Nel giorno della sua presentazione ufficiale a Formello, Alfonso Pedraza ha spiegato le ragioni che lo hanno spinto ad accettare la proposta della Lazio. Il nuovo acquisto biancoceleste ha raccontato i motivi della sua scelta, soffermandosi sul progetto del club, sulle ambizioni della squadra e sull'entusiasmo con cui si appresta a iniziare questa nuova avventura nella Capitale.

"Dal primo interesse avevo capito di voler firmare con questa società perché volevo cambiare paese, l'Italia mi attirava molto. È stata importante la fiducia che hanno riposto in me".

Poi ha aggiunto: "L'ambizione è sempre quella di puntare al massimo, siamo in un grande club e l'obiettivo deve essere quello di provare a giocare per l'Europa. Vogliamo essere competitivi e lottare per un titolo, lo scorso anno abbiamo giocato una finale di coppa e vogliamo ripeterci".