Napoli, Manna sul mancato arrivo di Gila: "Monitoriamo le opportunità"

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Intervenuto in conferenza stampa dal ritiro di Dimaro, il direttore sportivo del Napoli Giovanni Manna è tornato sul mancato acquisto di Mario Gila, trasferitosi al Milan dopo una lunga trattativa tra Lazio e Napoli che si è però conclusa con un nulla di fatto. Di seguito le sue parole.

"L'infortunio di Buongiorno ci ha colto di sorpresa. Beukema dovremmo riaverlo in gruppo verso la fine del ritiro a Castel di Sangro. Stiamo facendo delle valutazioni sulla difesa, ma non abbiamo fretta. Gila? Noi monitoriamo sempre le varie opportunità di mercato".