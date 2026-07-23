Lazio, quanti abbonati a fine campagna? La proiezione non lascia scampo

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RASSEGNA STAMPA - Si è chiusa la prima fase della campagna abbonamenti della Lazio, quella riservata ai vecchi abbonati. La società non ha rilasciato comunicati sul numero di tessere, ma ha dichiarato a voce tramite la propria radio di avere superato quota 2000. Sono 1310 invece gli abbonati per i rivenditori: comunque la si guardi, numeri che testimoniano un flop annunciato.

Il dato ancor più fragoroso, però, riguarda la proiezione del numero di abbonamenti che potrebbero essere staccati entro il termine della campagna, fissata tra circa quattro settimane. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna del Messaggero, infatti, si arriverebbe a quota 6000 abbonamenti totale, appena il 20% del risultato dello scorso anno. Ma non solo.

Il trend fatto registrare dalla fase di vendita libera della campagna abbonamenti dello scorso anno in casa Lazio ha rappresentato una vera e propria eccezione: mai negli ultimi dieci anni si era registrato un numero così alto. Al netto della proiezione di 6000 abbonamenti (che eguaglierebbe il record negativo del 2016), quindi, il dato finale reale potrebbe rivelarsi ancor più basso.