Lazio, l'amichevole contro la Flaminia sarà a porte chiuse: il motivo
22.07.2026 16:28 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
Attraverso un comunicato ufficiale, la Lazio ha annunciato una novità importante per la prossima amichevole contro la Flaminia Civita Castellana, che si disputerà a Formello. Di seguito la nota: "La S.S. Lazio rende noto che l'amichevole contro l'ASD Flaminia Civita Castellana, prevista per domenica 26 luglio alle ore 18:00, si terrà sul campo centrale del Training Center di Formello, a causa dei lavori in atto sul manto erboso dello stadio Mirko Fersini. La gara, dunque, verrà disputata a porte chiuse.
Il match sarà trasmesso in diretta streaming su sslazio.it, sull'App ufficiale della S.S. Lazio, su Lazio Style Radio, anche in FM sugli 89.3 MHz, sul canale YouTube del Club, DAZN e Sportitalia".
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Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.