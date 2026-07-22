Lazio, Nesta scherza con i tifosi dell’Avellino: “Ahò, ma quale Roma…” - VIDEO

Un simpatico siparietto ha visto protagonista Alessandro Nesta, nuovo allenatore dell’Avellino e alcuni tifosi romani del club campano. Nel ritiro di Rivisondoli l’ex capitano della Lazio è stato raggiunto dall’Avellino Club Roma che gli hanno chiesto un saluto per i propri profili social. Quando, però, Nesta ha sentito il nome del club si è fermato, rispondendo: “Club Roma si chiama?... Ahò... nun me… lupi sì. Roma... un po' meno…”, prima di lasciarsi andare a un sorriso e salutare i propri tifosi.

autore Niccolò Di Leo Roma, 2000. Redattore per lalaziosiamonoi.it. Speaker, addetto social e redattore per Radio Laziale. Redattore per Lottomatica.sport, Planetwin365.news, Goldbetlive.it e Calcio.com. niccolodileo_