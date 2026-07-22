Lazio, Bisignani risponde a un tifoso: "Lotito? Un uomo in fuga!"

Sulle pagine del Tempo, Luigi Bisignani continua a rispondere alle lettere arrivate dai tifosi della Lazio. Nell'edizione odierna l'attenzione dello scrittore ed ex giornalista è su un ragazzo di 25 anni di nome Christian che ha commentato la conferenza stampa tenuta lunedì scorso da Lotito a Reggio Calabria, sottolineando come sia dannosa per il tifo laziale e per il calcio italiano.

LA RISPOSTA DI BISIGNANI - "Ciao Christian" - risponde Bisignani - "capisco perfettamente l'indignazione e il disappunto per la 'Calabria connection'. Sentire poi parlare di multiproprietà come se le squadre di calcio fossero appartamenti da amministrare lascia sconcertati. Paradossalmente, però, per noi laziali la vicenda Reggina potrebbe rappresentare anche una buona notizia. È il segnale che Lotito abbia ormai preso atto di trovarsi in una posizione di crescente isolamento, non solo nei confronti di una tifoseria compatta - dalla Curva Nord alla Curva Sud, dalla Tevere alla Monte Mario, fino alla Tribuna d'Onore - ma anche rispetto al Parlamento, al suo partito e agli equilibri istituzionali del calcio italiano, tra Lega e FIGC. E ciò che più conta rispetto alla città di Roma.

Il fatto che guardi con interesse a una realtà come Reggio Calabria, pur precisando che si tratterebbe di una vicenda riguardante il figlio, deve essere letto come il tentativo di costruire nuovi equilibri e nuovi riferimenti. È un uomo in fuga. È questa una chiave di lettura che può aiutare a comprendere il senso di una provocazione che va oltre ogni limite. Anche sul piano politico sarà interessante osservare quali effetti potrà avere questa operazione con Forza Italia sempre più preoccupata. L'isolamento di Lotito ha convinto molti super vip laziali del mondo delle banche, delle assicurazioni e della finanza a muoversi. Aspettiamo con fiducia le prossime puntate senza abbassare la tensione".