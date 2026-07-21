Lazio | Gattuso, nuova esperienza per il nipote: ecco dove giocherà

Francesco Pio Gattuso si prepara a iniziare una nuova esperienza nella prossima stagione. Il nipote dell'allenatore della Lazio, classe 2005 e di ruolo portiere, ha firmato con il Pontedera in Serie D, come annunciato dallo stesso club con una nota ufficiale. Di seguito il testo.

"L’U.S. Città di Pontedera comunica le prime ufficialità relative alla rosa della Prima squadra in vista della stagione sportiva 2026/27.

Ecco i primi calciatori che faranno parte del progetto granata:

- Francesco Pio Gattuso (2005)

Portiere cresciuto nel settore giovanile del Crotone, nell’ultima stagione ha difeso i pali di Sanremese e Vado in Serie D.

- Alessio Pipicella (2003)

Difensore prodotto del vivaio del Catanzaro, ha maturato esperienza in Serie D con Ravenna, San Luca, Locri e Sammaurese.

- Lucas Teixeira Ororbia (2007)

Attaccante brasiliano confermato dopo la passata stagione, in cui si è distinto con la Primavera e ha collezionato due presenze in Serie C.

- Amestan Kessai (2008)

Attaccante francese cresciuto nel prestigioso settore giovanile del Toulouse FC.

- Giuseppe Zagarese (2006)

Centrocampista cresciuto nel settore giovanile del Cosenza, reduce da una positiva esperienza in Serie D con la Sanremese.

- Matheus Bernardi (2007)

Difensore brasiliano nell’ultima stagione protagonista con la formazione Primavera.

Nei prossimi giorni il club presenterà singolarmente i nuovi calciatori attraverso i propri canali ufficiali e comunicherà ulteriori aggiornamenti sulla rosa 2026/27".