PRIMAVERA | Lazio, Iorio è un nuovo giocatore dell'Audace Cerignola

Fonte: Francesco Montano - Lalaziosiamonoi.it

Antonio Iorio è un nuovo giocatore dell'Audace Cerignola: il centrocampista della Lazio Primavera lascia Formello dopo tre anni e si trasferisce in prestito al club pugliese. Il classe 2006 era stato acquistato dal club biancoceleste dalla Salernitana nell'estate del 2023 come innesto per il settore giovanile e adesso è pronto a iniziare una nuova avventura. Di seguito il comunicato ufficiale:

La S.S. Audace Cerignola comunica di aver acquisito, a titolo temporaneo, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Antonio Iorio.

Centrocampista classe 2006, (nato il 27/02/2006), Iorio è cresciuto calcisticamente nelle giovanili della Salernitana e della Lazio.

La società gli auguri un caloroso benvenuto!