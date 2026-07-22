PRIMAVERA | Lazio, Iorio è un nuovo giocatore dell'Audace Cerignola
22.07.2026 18:45 di Mauro Rossi
Fonte: Francesco Montano - Lalaziosiamonoi.it
Antonio Iorio è un nuovo giocatore dell'Audace Cerignola: il centrocampista della Lazio Primavera lascia Formello dopo tre anni e si trasferisce in prestito al club pugliese. Il classe 2006 era stato acquistato dal club biancoceleste dalla Salernitana nell'estate del 2023 come innesto per il settore giovanile e adesso è pronto a iniziare una nuova avventura. Di seguito il comunicato ufficiale:
La S.S. Audace Cerignola comunica di aver acquisito, a titolo temporaneo, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Antonio Iorio.
Centrocampista classe 2006, (nato il 27/02/2006), Iorio è cresciuto calcisticamente nelle giovanili della Salernitana e della Lazio.
La società gli auguri un caloroso benvenuto!