Lazio | Doekhi, anche l'ex compagno Leite era in lista: le parole dell'olandese

Tra i temi affrontati durante la conferenza stampa di presentazione di Danilho Doekhi, c'è stato anche quello legato a Diogo Leite, suo compagno di squadra all'Union Berlino e, nei mesi scorsi, accostato anche alla Lazio. A Doekhi è stato chiesto se avesse parlato con il difensore portoghese della possibilità di trasferirsi in biancoceleste, ma l'olandese ha preferito non sbilanciarsi, limitandosi a una risposta secca: "Non ho parlato della Lazio con gli altri giocatori, questo no".

autore Simone Locusta Roma, classe 1999. Laureato in Media, Comunicazione Digitale e Giornalismo. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.