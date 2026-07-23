WOMEN | Lazio, il Como pesca da Formello: annunciata una centrocampista

Nuova ufficialità in uscita in casa Lazio. In questi minuti, infatti, il Como ha annunciato l'acquisizione di Flaminia Simonetti, esperta centrocampista che dal 2024 ha vestito la maglia biancoceleste per ben 42 ovolte, segnando anche 4 gol. Di seguito l'annuncio ufficiale.

"F.C. Como Women è lieta di annunciare l'ingaggio di Flaminia Simonetti, centrocampista italiana classe 1997, che ha firmato un contratto con la società fino al 30 giugno 2028 Nata a Roma il 17 febbraio 1997, Simonetti porta in dote un bagaglio di esperienza internazionale e un percorso di carriera costruito interamente ai vertici del calcio femminile italiano. Con la maglia della Nazionale Under-17, Simonetti ha conquistato il terzo posto sia al Campionato Europeo sia al Campionato del Mondo di categoria, entrambi nel 2014. Ha inoltre indossato la maglia della Nazionale Under-19 prima di esordire con la Nazionale maggiore il 26 novembre 2021, contro la Svizzera, nelle qualificazioni al Campionato del Mondo 2023, collezionando in totale 8 presenze in azzurro tra il 2021 e il 2022".

"Cresciuta calcisticamente a Roma, Simonetti ha mosso i primi passi nell'A.S.D. G.T.M. per poi approdare al settore giovanile della storica Roma CF, con cui ha esordito in Serie A nella stagione 2010-2011. Dopo la retrocessione del club, ha proseguito il proprio percorso con la Res Roma, contribuendo alla promozione in Serie A e disputando diverse stagioni ad alto livello, culminate nel quinto posto in campionato del 2016-2017 e in due semifinali di Coppa Italia. Dal 2018 ha vestito la maglia dell’AS Roma, per poi trascorrere una stagione in prestito all'Empoli, dove ha contribuito alla salvezza della squadra. Nel 2020 è passata all'Inter, prima in prestito e poi a titolo definitivo, restando in nerazzurro per quattro stagioni. Nel luglio 2024 si è trasferita alla Lazio, firmando anche una doppietta nella vittoria per 3-2 sulla Juventus in Coppa Italia lo scorso gennaio".