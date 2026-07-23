Lazio, che accoglienza per Gila a Milano: i tifosi sono già pazzi di lui
23.07.2026 14:00 di Niccolò Di Leo Twitter: @@niccolodileo_
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Un'accoglienza da re quella che ha vissuto Mario Gila a Milano. Il difensore spagnolo nella mattina di oggi ha avuto modo di entrare in contatto per la prima volta con i tifosi del Milan, finrmando una maglietta dal balcone di uno degli store del club tra gli applausi e i cori a lui dedicati. L'impatto del difensore ex Lazio con la nuova realtà è stato a dir poco importante, ora starà a lui rispettare le aspettative.
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Roma, 2000. Redattore per lalaziosiamonoi.it. Speaker, addetto social e redattore per Radio Laziale. Redattore per Lottomatica.sport, Planetwin365.news, Goldbetlive.it e Calcio.com.