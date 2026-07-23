Lazio | Gattuso ritrova Rovella, Tavares preoccupa: il punto

RASSEGNA STAMPA - Buone notizie per Gattuso. Nicolò Rovella ha definitivamente smaltito l'attacco influenzale che lo aveva costretto a fermarsi per tre giorni e ieri è tornato ad allenarsi regolarmente con il resto della squadra. Il regista ha preso parte all'intera seduta pomeridiana, compresa la partitella finale, riprendendo il percorso interrotto dopo appena una settimana di preparazione.

Alla seduta non hanno partecipato Samuel Gigot e Nuno Tavares. È soprattutto la situazione del portoghese a richiedere attenzione: il terzino è alle prese con un'infiammazione al ginocchio, lo stesso problema che lo aveva costretto a lasciare in anticipo il ritiro del Portogallo nel novembre 2024. Lo staff medico conta di risolvere il fastidio con qualche giorno di riposo, evitando qualsiasi rischio. Ancora assente anche Patric, oltre ai lungodegenti Cataldi, Isaksen e Furlanetto. Il centrocampista, comunque, continua a fare passi avanti e ha ripreso a correre.

Piccolo spavento invece per Manuel Lazzari, che durante l'allenamento ha rimediato un duro colpo alla mano destra, la stessa operata nel 2019 dopo la frattura del terzo metacarpo. Dopo le cure dello staff medico ha però terminato regolarmente la seduta, senza ulteriori conseguenze. Lavoro differenziato anche per Doekhi, già assente nell'amichevole contro la Primavera. Il difensore olandese sarà presentato oggi alle 16.30 insieme all'altro nuovo acquisto Pedraza.