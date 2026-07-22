Lazio, chi è Markmann: il giovane talento danese per la difesa

CALCIOMERCATO LAZIO - Lazio biancorossa, dei colori della Danimarca. Può ampliarsi la colonia dei danesi a Formello: sfumato Asp Jensen (finito al Deportivo La Coruña), ora può arrivare Noah Markmann. È il nuovo nome per la difesa del club biancoceleste, a caccia di un centrale dopo la partenza di Gila e l'arrivo di Doekhi, rimasto svincolato dall'Union Berlino.

Si tratta di un difensore classe 2007, in forza al Nordsjaelland. È alto un metro e novanta, di piede destro. In stagione ha collezionato 27 presenze con la prima squadra tra campionato e coppa nazionale. Con la nazionale danese ha debuttato con la maglia dell'Under 21: ha praticamente preso il posto di Provstgaard, ormai in pianta stabile in prima squadra.

Per la Lazio rientra nell'ottica di ringiovanimento della squadra: è un profilo da tenere d'occhio in futuro, che si agigunge ai nomi dei già conosciuti e visionati Sergi Dominguez e Comuzzo.